В Италии нашли пропавшую 18-летнюю украинку мертвой: в МИД сообщили подробности

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщило Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Консульство направило официальные запросы к местным властям и полиции Каровиньо для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Генеральное консульство Украины в Неаполе сообщило о трагедии: 8 июля в городе Каровиньо было обнаружено тело гражданки Украины 2007 года рождения, которая исчезла 4 июля.

Напомним, вчера мы писали, что после четырех дней поисков в туристическом селе Каровиньо на юге Италии нашли тело 18-летней украинской студентки Марии Бугаевой.

Девушка совершила самоубийство, повесившись на дереве неподалеку от села.

Мария исчезла в прошлую пятницу после завершения стажировки, которую она проходила в Каровиньо. Оставив личные вещи в комнате, в частности документы и записи с контактами, она пошла в малозаметное место неподалеку государственной дороги 379, где и совершила трагедию.

Видеокамера зафиксировала ее движение в тот день, но поиски тела в течение нескольких дней не дали результата из-за труднодоступности местности.

В СМИ предполагают, девушка была разочарована новостью, что стажировку не продлят контрактом, вероятно, это повлияло на ее решение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.