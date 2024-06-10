В Италии на выборах в Европарламент побеждает партия Мэлони, - экзитполы

В Италии партия действующего главы правительства Джорджи Мэлони "Братья Италии" опережает на выборах в Европейский парламент другие политсилы страны с ожидаемым результатом в 26 до 30%. Такие данные указывает первый экзитпол Opinio Rai.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.
После закрытия в воскресенье, 9 июня, избирательных участков в Италии появились данные экзитпола по предварительным результатам голосования. Так, по информации Opinio Rai:
Напомним, с 6 по 9 июня проходили общеевропейские выборы в Европейский парламент, новый созыв которого должен начать работу 16 июля.
Ранее сообщалось, что по результатам экзитполов, в ФРГ ультраправая "Альтернатива для Германии" обходит партию канцлера Олафа Шольца. Однако несомненную победу одерживают консерваторы из ХДС/ХСС.
Также стало известно, что во Франции по результатам экзитполов на выборах побеждает партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен, а партия "Возрождение" президента Эммануэля Макрона получает 2-е место.
С предварительной оценкой того, как может выглядеть новый созыв Европарламента, можно ознакомиться по этой ссылке.
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