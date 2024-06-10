В Италии на выборах в Европарламент побеждает партия Мэлони, - экзитполы

После закрытия в воскресенье, 9 июня, избирательных участков в Италии появились данные экзитпола по предварительным результатам голосования. Так, по информации Opinio Rai:

левоцентристская Демократическая партия (Pd) может получить поддержку 21%-25% избирателей,

"Движение пяти звезд" (5 Star Movement) - 10-14%,

партия Forza Italia может получить от 8,5 до 10%,

политсила Lega - от 8 до 10%,

партия Alleanza Verdi Sinistra - от 5 до 7%.

Выборы в Европарламент

Напомним, с 6 по 9 июня проходили общеевропейские выборы в Европейский парламент, новый созыв которого должен начать работу 16 июля.

Ранее сообщалось, что по результатам экзитполов, в ФРГ ультраправая "Альтернатива для Германии" обходит партию канцлера Олафа Шольца. Однако несомненную победу одерживают консерваторы из ХДС/ХСС.

Также стало известно, что во Франции по результатам экзитполов на выборах побеждает партия "Национальное объединение" пророссийской Марин Ле Пен, а партия "Возрождение" президента Эммануэля Макрона получает 2-е место.

С предварительной оценкой того, как может выглядеть новый созыв Европарламента, можно ознакомиться по этой ссылке.

Более детально о выборах в Европарламент, и их важность для Украины, - читайте в материале РБК-Украина.