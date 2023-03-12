RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Италии спасатели сняли с лодок 1300 мигрантов

Фото: у берегов Италии спасли 1300 мигрантов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

На юге Италии спасатели сняли с лодок более 1300 мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным береговой охраны, с одного из кораблей было эвакуировано 500 мигрантов в 160 км от берега, после чего их доставили в город Реджо-Калабрия. Еще 379 человек были спасены из другого судна в том же районе.

"Спасательные работы были сложными из-за перегрузки лодок мигрантами и неблагоприятных условий на море", - отметили в заявлении Береговой охраны.

Кроме того, рыболовная лодка, на которой находилось 487 мигрантов, была сопровождена в калабрийский порт Кротоне на буксире.

Локальные чиновники сообщили, что еще 200 человек были подобраны у побережья Сицилии.

В этом году в Италию попали более 17 000 мигрантов, сотни из которых погибли, пытаясь пересечь Средиземное море и добраться до Европы.

Напомним, что 28 февраля у берегов южной Италии затонула лодка, на борту которой находились нелегальные мигранты. Погибли более 60 человек.

А в декабре 2022 года на побережье Италии высадилось 500 мигрантов из Северной Африки.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия