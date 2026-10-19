В Италии протестующие грабили и громили магазины известных брендов, задержан 271 человек

Итальянская полиция задержала 271 молодого человека во время беспорядков в Милане 18 октября. Они разбивали витрины в магазинах и грабили их.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
В Италии на второй день протестов из-за низкого качества государственных услуг и роста цен демонстранты грабили магазины и повреждали имущество.
Полиция применила слезоточивый газ и водометы, когда несколько сотен протестующих в капюшонах подожгли мусорные баки и ограбили магазины. Это были сети Decathlon и Arc'teryx , а также магазин телефонов Vodafone в центре города.
Из тех, кого доставили в отделения полиции, 32 человека были арестованы, в том числе 23 несовершеннолетних и 13 иностранных граждан, заявила полиция 19 октября. Еще о 28 человек сообщили в судебные органы.
Беспорядки произошли после аналогичных столкновений в субботу в таких северных городах как Милан, Болонья, Брешия, Бергамо и Турин. Там были арестованы 28 протестующих.
Премьер-министр Италии Джорджия Мэлони осудила насилие и объявила о проведении правительственной встречи в понедельник для обсуждения путей разрешения ситуации.
Эти беспорядки подражали беспорядкам в соседней Франции, где сотни тысяч человек вышли на улицы 17 октября в рамках одних из самых жестоких протестов в стране за последние годы.
Ранее РБК-Украина писало, что премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил ввести частичный комендантский час после беспорядков. Тем временем в Париже из-за протеста не открылся Лувр.
Кроме того, во время беспорядков во Франции задержали уже 2000 человек. В общей сложности по стране произошло 110 маршей, которые собрали от 550 000 (по оценкам властей) до около 800 000 участников (по данным организаторов).
Также сообщалось, что президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации после самых масштабных за последние годы протестов и погромов.