ua en ru
Вс, 18 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Макрон обратился к нации из-за протестов: как французы могут делать такое с Францией?

21:40 18.10.2026 Вс
3 мин
aimg Ирина Гамерская
Макрон обратился к нации из-за протестов: как французы могут делать такое с Францией? Фото: Эмманюэль Макрон осудил протесты во Франции (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации после самых масштабных за последние годы протестов и погромов. Глава государства жестко осудил "неконтролируемое насилие", пообещал наказать всех виновников и в то же время анонсировал срочную помощь пострадавшему бизнесу и диалог с молодежью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

Макрон осудил "неконтролируемое" насилие

Президент Франции осудил действия "мятежников из ультралевых группировок, к которым присоединились многочисленные преступники", обвинив их в "неконтролируемом насилии".

"Были разграблены магазины, атакованы общественные здания, торговые точки и мэрии...Смотря на эти кадры, мы все спрашивали себя: как французы могут поступать так с Францией? Ничто этого не оправдывает, ничто не объясняет и ничто не прощает", - заявил он, говоря о поджоге мэрии Лиможа и туристического офиса в Лионе, проникновении в мэрию Марселя и нападении на резиденцию префекта в Бордо.

Макрон выразил "гнев" и "стыд" из-за погромов, выразив поддержку правоохранителям, избранным должностным лицам и предпринимателям, пострадавшим от насилия.

Он заверил, что пострадавшие предприниматели не останутся "один на один со сложностями". Премьер-министр уже в понедельник возглавит кризисный штаб для мобилизации "скорейшей помощи" и поддержки пострадавших.

Макрон требует объяснений провалов разведки после беспорядков

Макрон также призвал правительство сделать "все выводы" из субботних событий, в том числе в вопросах разведки и прогнозирования, чтобы подобное "не могло повториться".

"Я ожидаю четких ответов, и будет обеспечена полная прозрачность", - заявил президент, уточнив, что поручил министру внутренних дел выяснить все обстоятельства событий. Он также объявил, что расследования будут проводиться "со всей должной оперативностью и как можно скорее".

Он также пообещал привлечь погромщиков к ответственности.

"Те, кто разрушал, должны заплатить. Те, кто грабил, должны возместить ущерб. Те, кто пытался свергнуть Республику, будут отвечать за это", - заявил он.

В то же время, он призвал отличать виновников погромов от митингующих, которые вышли высказать свои требования. Он признал, что беспокойство относительно стоимости жизни и роста цен на горючее законны. Макрон связал этот рост с последствиями конфликта в Персидском заливе, в котором Франция не участвует. Он объявил, что уже с понедельника продолжит международные шаги по обеспечению Франции горючим и газом, отправившись в страны Залива.

Он заявил, что понимает беспокойство молодежи, и обещает принять меры по покупательной способности. Также он призвал французов перейти в демократический дискурс за шесть месяцев до президентских выборов.

"Все те, кто сегодня убеждает вас, что сейчас главное - выходить на улицы, митинговать и создавать беспорядки, имеют лишь одну цель: навредить Республике и сорвать дебаты... Наша страна заслуживает достойных президентских выборов через шесть месяцев", - заявил он, призвав к "единству, спокойствию и уважению".

Макрон обещает быть "бескомпромиссным" к погромщикам и призывает к спокойствию

"Префекты будут принимать решение совместно с мэрами по защите наших городов, общественных зданий и магазинов", - заявил Макрон. Он уточнил, что эти меры могут предусматривать вплоть до "запрета определенных собраний" и принятия "всех необходимых действий".

Глава государства призвал политические партии, а также профессиональные и союзные организации "однозначно осудить любое насилие и призывать к спокойствию".

Также Макрон объявил, что правительство уже на этой неделе будет работать с лицеистами, студентами, преподавателями, профсоюзами, организациями работодателей и избранными должностными лицами для разработки ответов на беспокойство молодежи.

"Мы не можем просить нашу молодежь верить в будущее, не давая ей возможности строить решения и сидеть за столом переговоров", - заявил он.

Читайте также: Города в огне, тысячи задержанных и миллионные убытки: что произошло во Франции и какая причина протестов

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Франция Эммануэль Макрон
Новости
Я буду баллотироваться в президенты в случае проведения выборов во время войны, - Зеленский
Я буду баллотироваться в президенты в случае проведения выборов во время войны, - Зеленский
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов