Макрон обратился к нации из-за протестов: как французы могут делать такое с Францией?

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации после самых масштабных за последние годы протестов и погромов. Глава государства жестко осудил "неконтролируемое насилие", пообещал наказать всех виновников и в то же время анонсировал срочную помощь пострадавшему бизнесу и диалог с молодежью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde .

Макрон осудил "неконтролируемое" насилие

Президент Франции осудил действия "мятежников из ультралевых группировок, к которым присоединились многочисленные преступники", обвинив их в "неконтролируемом насилии".

"Были разграблены магазины, атакованы общественные здания, торговые точки и мэрии...Смотря на эти кадры, мы все спрашивали себя: как французы могут поступать так с Францией? Ничто этого не оправдывает, ничто не объясняет и ничто не прощает", - заявил он, говоря о поджоге мэрии Лиможа и туристического офиса в Лионе, проникновении в мэрию Марселя и нападении на резиденцию префекта в Бордо.

Макрон выразил "гнев" и "стыд" из-за погромов, выразив поддержку правоохранителям, избранным должностным лицам и предпринимателям, пострадавшим от насилия.

Он заверил, что пострадавшие предприниматели не останутся "один на один со сложностями". Премьер-министр уже в понедельник возглавит кризисный штаб для мобилизации "скорейшей помощи" и поддержки пострадавших.

Макрон требует объяснений провалов разведки после беспорядков

Макрон также призвал правительство сделать "все выводы" из субботних событий, в том числе в вопросах разведки и прогнозирования, чтобы подобное "не могло повториться".

"Я ожидаю четких ответов, и будет обеспечена полная прозрачность", - заявил президент, уточнив, что поручил министру внутренних дел выяснить все обстоятельства событий. Он также объявил, что расследования будут проводиться "со всей должной оперативностью и как можно скорее".

Он также пообещал привлечь погромщиков к ответственности.

"Те, кто разрушал, должны заплатить. Те, кто грабил, должны возместить ущерб. Те, кто пытался свергнуть Республику, будут отвечать за это", - заявил он.

В то же время, он призвал отличать виновников погромов от митингующих, которые вышли высказать свои требования. Он признал, что беспокойство относительно стоимости жизни и роста цен на горючее законны. Макрон связал этот рост с последствиями конфликта в Персидском заливе, в котором Франция не участвует. Он объявил, что уже с понедельника продолжит международные шаги по обеспечению Франции горючим и газом, отправившись в страны Залива.

Он заявил, что понимает беспокойство молодежи, и обещает принять меры по покупательной способности. Также он призвал французов перейти в демократический дискурс за шесть месяцев до президентских выборов.

"Все те, кто сегодня убеждает вас, что сейчас главное - выходить на улицы, митинговать и создавать беспорядки, имеют лишь одну цель: навредить Республике и сорвать дебаты... Наша страна заслуживает достойных президентских выборов через шесть месяцев", - заявил он, призвав к "единству, спокойствию и уважению".

Макрон обещает быть "бескомпромиссным" к погромщикам и призывает к спокойствию

"Префекты будут принимать решение совместно с мэрами по защите наших городов, общественных зданий и магазинов", - заявил Макрон. Он уточнил, что эти меры могут предусматривать вплоть до "запрета определенных собраний" и принятия "всех необходимых действий".

Глава государства призвал политические партии, а также профессиональные и союзные организации "однозначно осудить любое насилие и призывать к спокойствию".

Также Макрон объявил, что правительство уже на этой неделе будет работать с лицеистами, студентами, преподавателями, профсоюзами, организациями работодателей и избранными должностными лицами для разработки ответов на беспокойство молодежи.

"Мы не можем просить нашу молодежь верить в будущее, не давая ей возможности строить решения и сидеть за столом переговоров", - заявил он.