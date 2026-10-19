Протесты во Франции: Лувр заблокирован, власти готовят комендантский час

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню попросил ввести частичный комендантский час после беспорядков. Тем временем в Париже из-за протеста не открылся Лувр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Лекорню выступил после кризисного совещания, которое провел утром. Он пообещал, что правительство открыто расскажет о расследовании насилия, которое произошло в выходные.

"Нам нечего скрывать", - подчеркнул он.

Ответственными за беспорядки премьер несколько раз назвал "ультралевых". Позже он заявил, что за насилием стоят и "уголовные элементы". По его словам, сейчас есть проблема с ультралевыми в Марселе.

В Марселе сегодня запретили публичные собрания с 12:00 до 20:00 по местному времени.

Лекарню заверил, что задержанных осудят. Он назвал это "уголовным правовым ответом". Также власти проведут "масштабное расследование", чтобы найти тех, кто до сих пор избежал ответственности.

Премьер также попросил префектуры, то есть региональные власти, ввести "частичные комендантские часы".

"Префекты обсудят это с мэрами и местными торгово-промышленными палатами", - добавил он.

Впрочем, мэр Парижа сказал, что введение комендантского часа не входит в его компетенции.

Лувр заблокирован

Отдельно в Париже протестующие заблокировали входы в музей Лувра. Об этом дирекция музея и профсоюза сообщили агентству AFP, пишет The Guardian.

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Inspired by France, young second and third-generation migrants started looting stores in Milan, Italy around 2 hours ago.



International mainstream media isn’t showing just how bad things are in Europe. pic.twitter.com/ngDVLvDpj2 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2026

Так участники акции поддержали общенациональное движение школьников и выступили против полицейских репрессий. Музей не смог открыться вовремя. По словам дирекции, протест возглавили студенты Школы Лувра.

"Мы с гордостью сообщаем, что блокируем самый большой музей в мире", - говорилось в открытке, которую вывесили у входа.

Cars were set on fire and shops looted as demonstrations descended into violence in Paris, France, on Saturday amid nationwide demonstrations that drew hundreds of thousands who denounced rising living costs and poor conditions in schools.



French President Emmanuel Macron held… pic.twitter.com/U8q5oc9gc0 — CBS News (@CBSNews) October 19, 2026

Напомним, в воскресенье вечером президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к нации .

Он осудил "неконтролируемое насилие", пообещал наказать всех виновных и анонсировал срочную помощь пострадавшему бизнесу.

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп отреагировал на протесты во Франции.

Он призвал власти страны закрыть границы и взять ситуацию под контроль, а причиной хаоса назвал мигрантов.