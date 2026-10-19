В Італії протестувальники грабували і громили магазини відомих брендів, затримано 271 людину

Протести і пограбування у Мілані

В Італії на другий день протестів через низьку якість державних послуг та зростання цін демонстранти грабували магазини та пошкоджували майно.

Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, коли кілька сотень протестувальників у капюшонах підпалили сміттєві баки та пограбували магазини. Це були мережі Decathlon та Arc'teryx, а також магазин телефонів Vodafone у центрі міста.

З тих, кого доставили до відділків поліції, 32 особи було заарештовано, зокрема 23 неповнолітніх та 13 іноземних громадян, заявила поліція 19 жовтня. Ще про 28 осіб повідомили до судових органів.

Заворушення відбулися після аналогічних зіткнень у суботу в таких північних містах як Мілан, Болонья, Брешія, Бергамо та Турин. Там було заарештовано 28 протестувальників.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні засудила насильство та оголосила про проведення урядової зустрічі в понеділок для обговорення шляхів вирішення ситуації.

Протести у Франції

Ці заворушення наслідували заворушення у сусідній Франції, де сотні тисяч людей вийшли на вулиці 17 жовтня у межах одних із найжорстокіших протестів у країні за останні роки.

Раніше РБК-Україна писало, що прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню попросив запровадити часткові комендантські години після заворушень. Тим часом у Парижі через протест не відкрився Лувр.

Крім того, під час заворушень у Франції затримали вже 2000 осіб. Загалом по країні відбулося 110 маршів, які зібрали від 550 000 (за оцінками влади) до близько 800 000 учасників (за даними організаторів).