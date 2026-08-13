ЕС призывает страны-члены передать Украине ракеты для Patriot из собственных запасов

Страны Евросоюза призывают срочно передать Украине ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot из собственных складов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила спикер Еврокомиссии Анита Гиппер во время брифинга .

Усиление украинской противовоздушной обороны в ЕС называют безусловным приоритетом. По словам Гиппер, с призывом к правительствам стран-членов ЕС, имеющим ракеты для Patriot на складах, выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Представитель Еврокомиссии отметила, что Каллас находится на постоянном контакте с европейскими правительствами, чтобы обеспечить увеличение объемов и скорости поставок боеприпасов для нужд Украины.

Помимо передачи вооружения со складов Европейский Союз активизировал работу над совместными закупками. В частности, ускоряются процедуры закупок оружия через программу SAFE, в которой принимает участие и Украина.

Напомним, Польша рассматривает возможность передать Украине новую партию ракет для систем ПВО Patriot. Соответствующее решение может быть принято уже в ближайшие дни.

Недавно Politico писало, что европейские страны практически исчерпали свои возможности по поставке Украине ракет для Patriot. Поэтому Киеву приходится буквально бороться за каждую ракету.