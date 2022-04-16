Італія з завтрашнього дня закриває порти для російських кораблів

Повідомляється, що російські судна, які зараз знаходяться в італійських портах, повинні будуть залишити їх відразу після завершення комерційної діяльності.

Зазначимо, згідно з європейськими санкціями, заборонено приймати російські судна в портах країн-учасниць ЄС.

"Цей захід поширюється також на судна, які змінили свій прапор з російського на будь-який інший після 24 лютого 2022 року", - йдеться в циркулярі.

У той же час заборона не поширюється на судна, які потребують допомоги або притулку, яким потрібен доступ в порти з міркувань безпеки або які врятували людей в море.