Италия с завтрашнего дня закрывает порты для российских кораблей

Сообщается, что российские судна, которые сейчас находятся в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после завершения коммерческой деятельности.

Отметим, согласно европейским санкциям, запрещено принимать российские суда в портах стран-участниц ЕС.

"Эта мера распространяется также на суда, сменившие свой флаг с российского на любой другой после 24 февраля 2022 года", - говорится в циркуляре.

В то же время запрет не распространяется на суда, которые нуждаются в помощи или убежище, которым требуется доступ в порты по соображениям безопасности или которые спасли людей в море.