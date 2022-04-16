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Италия с завтрашнего дня закрывает порты для российских кораблей

Фото: российским кораблям закрыли порты в Италии (gcaptain com)
Автор: Илона Свиридова

Италия с 17 апреля в рамках европейских санкций против России закрывает порты для российских кораблей. Запрет также распространяется на корабли, которые сменили флаги после 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на repubblica.it.

Сообщается, что российские судна, которые сейчас находятся в итальянских портах, должны будут покинуть их сразу после завершения коммерческой деятельности.

Отметим, согласно европейским санкциям, запрещено принимать российские суда в портах стран-участниц ЕС.

"Эта мера распространяется также на суда, сменившие свой флаг с российского на любой другой после 24 февраля 2022 года", - говорится в циркуляре.

В то же время запрет не распространяется на суда, которые нуждаются в помощи или убежище, которым требуется доступ в порты по соображениям безопасности или которые спасли людей в море.

Напомним, ранее стало известно, что Румыния запретила кораблям под российским флагом заходить в свои порты.

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ИталияСанкции против России