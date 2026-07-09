Россияне атаковали маршрутку с пассажирами в Херсоне, есть пострадавшие
Российские оккупанты днем 9 июля атаковали дроном маршрутку с пассажирами в центре Херсона. Пострадали 8 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько.
"Очередное военное преступление российских оккупантов в самом центре Херсона. Около 13:40 враг коварно дроном атаковал маршрутку с пассажирами", - сообщил Шанько.
Пока известно о 8 раненых. У всех - взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, контузии, обломочные ранения. Они под наблюдением медиков.
В настоящее время устанавливается точное количество пострадавших в результате удара. Предварительно обошлось без погибших.
Удары по маршруткам в Херсоне
Напомним, утром 8 июля, российские оккупанты дважды атаковали беспилотниками авто и маршрутку в Корабельном районе Херсона. В результате ударов погибла женщина, еще 9 человек пострадали.
Водитель автобуса претерпел контузию. Само транспортное средство получило значительные повреждения.
1 июля российский дрон также попал в маршрутный автобус в Херсоне. Пострадали двое работниц налоговой службы, погиб ребенок.