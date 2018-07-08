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Інтерв'ю

Італія заборонить приймати кораблі місій ЄС з врятованими мігрантами

НовиниПолітика    08.07.2018 - 20:28
Фото: Маттео Сальвини (staticflickr.com)
Фото: Маттео Сальвини (staticflickr.com)

Ця вимога буде озвучена на зустрічі очільників МВС країн-членів ЄС в австрійському Іннсбруку

Італія хоче заборонити кораблям міжнародних місій, зокрема місій ЄС, доставляти мігрантів, врятованих у Середземному морі, в порти країни. Про це заявив міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, повідомляє DW.

Так, Сальвіні запевнив, що на зустрічі очільників МВС країн-членів ЄС в австрійському Іннсбруку озвучить "вимогу закрити італійські порти для кораблів міжнародних місій", нагадавши при цьому, що його уряд заблокував італійські порти для суден неурядових організацій.

 Міністр також висловив жаль, що попередній уряд Італії за останні п'ять років підписав угоди, котрі зобов'язували Італію приймати мігрантів, врятованих суднами місій.

Як зазначається, у Середземному морі здійснюються дві місії ЄС та Frontex, метою яких є боротьба з перевізниками мігрантів, - "Софія" та "Тритон". Напередодні ірландське судно Samuel Beckett, задіяне в місії "Софія", доставило в італійський порт Мессіна 106 врятованих мігрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Італія на літо закриє порти для кораблів неурядових місій, які рятують мігрантів.

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Теги публікації: Італія, Мігранти, Евросоюз  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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