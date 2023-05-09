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Италия заверила США, что выйдет из китайской инициативы "Один пояс, один путь", - Bloomberg

Фото: Премьер-министр Италии Джорджия Мелони (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Италия дала понять США, что намерена выйти из инвестиционного соглашения с Китаем "Один пояс, один путь" до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заверила спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти во время встречи в Риме, что ее правительство выступает за выход из инициативы Китая "Один пояс, один путь".

Италия присоединилась к этой инициативе в 2019 году, когда премьер-министром был Джузеппе Конте, став единственной страной G7, присоединившейся к соглашению.

Участие будет автоматически продлено в 2024 году, если Италия не заявит о выходе из соглашения. Дипломатические советники премьер-министра Италии Джорджии Мелони все еще обсуждают детали и сроки принятия решения, опасаясь экономической мести со стороны Китая.

Китайская инициатива "Один пояс, один путь" профинансировала инфраструктурные проекты по всему миру в 900 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони пытается вывести страну из ее тесных отношений с Китаем.

Президент Джо Байден намерен в ближайшие недели подписать указ, который ограничит инвестиции американских компаний в ключевые отрасли экономики Китая.

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