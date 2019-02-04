Італія заблокувала заяву країн ЄС про визнання Гуайдо президентом Венесуели

Між партіями немає єдності позиції по венесуельському кризи

Италия заблокировала заявление министров иностранных дел ЕС о признании Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Euronews.

В Италии представители партии "Лига" утверждают, что время "тирана Мадуро" кончилось. Тогда как "Движение 5 звезд" не допускает идеи внешнего вмешательства в дела латиноамериканской страны. Между партиями нет единства позиции по венесуэльскому кризису.

Как сообщается, премьер-министр Италии Джузеппе Конте напомнил, что Рим не признал и результатов последних президентских выборов в Венесуэле, на которых Мадуро был избран на новый срок. Италия поддерживает проведение новых выборов и урегулирование кризиса путем диалога.

Напомним, страны Европейского союза признали венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом страны. Сообщается, что о решении признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы объявили министры иностранных дел Великобритании, Испании, Франции и Швеции. Они также призвали провести досрочные президентские выборы.

Отметим, правительство Великобритании рассматривает возможность введения санкций против Венесуэлы.

РБК-Украина сообщало, что Австрия готова признать Гуайдо президентом Венесуэлы. Себастьян Курц рассказал, что провел телефонные переговоры с лидером оппозиции Венесуэлы Гуайдо, который заверил его в полной поддержке восстановления демократии в стране.