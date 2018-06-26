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Голова МВС Італії пропонує створювати центри для мігрантів у Африці

НовиниПолітика    26.06.2018 - 16:48
Фото: Маттео Сальвіні (facebook com.pg.salviniofficial)
Фото: Маттео Сальвіні (facebook com.pg.salviniofficial)

За словами Сальвіні, ЄС має фінансувати заходи в Африці щодо стримування неконтрольованої міграції до Європи

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні запропонував організовувати мігрантські центри в Африці, аби зупинити потік шукачів притулку, що прямують до Західної Європи через Середземне море. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Приймальні та ідентифікаційні центри в Північній Африці мають бути створені", - зазначив Сальвіні під час візиту до Лівії, яка є головною відправною точкою для більшості мігрантів на шляху до Європи через море.

Він додав, що такі центри мають бути розміщені на півдні Лівії, у Нігері, Малі, Республіці Чад і Судані, а ЄС має фінансувати заходи в Африці щодо стримування неконтрольованої міграції до Європи.

Разом з тим, зазначає видання, офіційна влада Лівії, яка не повністю контролює територію країни, не бажає створювати мігрантські центри.

Нагадаємо, раніше уряд Італії заборонив рятувальникам допомагати судам з біженцями в Середземному морі, незважаючи на сигнали лиха, що ними подаються.

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Теги публікації: Італія, Африка, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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