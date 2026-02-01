Италия "за" вступление Украины в ЕС, но есть нюанс

По словам Таяни, первыми вступить в Европейский Союз должны Балканские страны.

"Мы поддерживаем вступление Украины, но Балканы для нас на первом месте. Мы взяли на себя обязательства перед ними, и они являются для нас приоритетом", - заявил министр иностранных дел Италии.

Он анонсировал, что 3 марта в Риме состоится встреча "Друзей Балкан", а 1 апреля ожидается визит в Сербию. Таяни подчеркнул, что будет помощь в том числе и Украине.

"1 апреля мы будем в Белграде с министром Германии Вадефулем, чтобы выразить свою обеспокоенность Сербии. Мы поддержим Украину, которой необходимо добиться прогресса", - резюмировал он.