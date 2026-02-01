RU

Италия "за" вступление Украины в ЕС, но есть нюанс

Фото: Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что Рим поддерживает ускоренное вступление Украины в ЕС. Однако в приоритете - другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Corriere Della Sera.

По словам Таяни, первыми вступить в Европейский Союз должны Балканские страны.

"Мы поддерживаем вступление Украины, но Балканы для нас на первом месте. Мы взяли на себя обязательства перед ними, и они являются для нас приоритетом", - заявил министр иностранных дел Италии.

Он анонсировал, что 3 марта в Риме состоится встреча "Друзей Балкан", а 1 апреля ожидается визит в Сербию. Таяни подчеркнул, что будет помощь в том числе и Украине.

"1 апреля мы будем в Белграде с министром Германии Вадефулем, чтобы выразить свою обеспокоенность Сербии. Мы поддержим Украину, которой необходимо добиться прогресса", - резюмировал он.

Вступление Украины в ЕС под вопросом

Напомним, в декабре 2025 в Financial Times появилась информация, Украина в случае заключения мирной сделки и прекращении войны вступит в Евросоюз до 1 января 2027 года. Источники рассказали, что это обсуждалось на переговорах с участием США и европейских стран.

Около недели назад президент Сербии Александар Вучич подтвердил, что членство Украины в ЕС к 1 января 2027 года - это часть плана по завершению войны.

В Украине тоже подтвердили, что в мирном плане США зафиксировано дата вступления в ЕС в 2027 году. Но при этом есть нюанс - положение пересматривается из-за возражений со стороны отдельных стран-членов ЕС.

К слову, на днях канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что присоединение Украины к ЕС 1 января 2027 года исключено и невозможно. По его словам, каждая страна, желающая попасть в блок, должны соответствовать Копенгагенским критериям, а на этот процесс нужно несколько лет.

