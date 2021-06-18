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Італія вводить обов'язковий карантин і тестування для прибуваючих з Британії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Італія ввела обов'язковий п'ятиденний карантин і тестування на коронавірус для прибуваючих з Великобританії. Влада також продовжила заборону на в'їзд з Індії, Бангладеш і Шрі-Ланки.

Про це у своєму Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца.

"Я підписав нову постанову, яка дозволяє в'їзд з країн Євросоюзу, з США, Канади та Японії за наявності "зеленого сертифіката", - написав він.

Сперанца додав, що підписаний ним документ продовжує обмеження на в'їзд з Індії, Бангладеш і Шрі-Ланки. Крім того, вводиться п'ятиденний карантин і обов'язкове ПЛР-тестування для осіб, що прибувають з Великобританії.

Заходи наберуть чинності з суботи, 19 червня, через побоювання з приводу поширення Delta-штаму COVID-19, вперше виявленого в Індії.

Нагадаємо, в Італії з 1 липня почнуть видавати covid-паспорти. Італійські паспорти будуть повністю сумісні з covid-сертифікатами всіх країн Європейського Союзу.

Як повідомляло РБК-Україна, 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися по території ЄС.

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ІталіяКарантинКоронавірус