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Италия вводит обязательный карантин и тестирование для прибывающих из Британии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Италия ввела обязательный пятидневный карантин и тестирование на коронавирус для прибывающих из Великобритании. Власти также продлили запрет на въезд из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки.

Об этом в своем Facebook сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

"Я подписал новое постановление, которое разрешает въезд из стран Евросоюза, из США, Канады и Японии при наличии "зеленого сертификата", - написал он.

Сперанца добавил, что подписанный им документ продлевает ограничения на въезд из Индии, Бангладеш и Шри-Ланки. Кроме того, вводится пятидневный карантин и обязательное ПЦР-тестирование для прибывающих из Великобритании.

Меры вступят в силу с субботы, 19 июня, из-за опасений по поводу распространения Delta-штамма COVID-19, впервые обнаруженного в Индии.

Напомним, в Италии с 1 июля начнут выдавать COVID-паспорта. Итальянские паспорта будут полностью совместимы с COVID-сертификатами всех стран Европейского союза.

Как сообщало РБК-Украина, 1 июня семь стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.

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ИталияКарантинКоронавирус