ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Італії планують запровадити жорсткий локдаун по всій країні на Великдень

Новость на русском → Італія, П'ятниця 12 березня 2021 15:06
В Італії планують запровадити жорсткий локдаун по всій країні на Великдень Фото: Порожня вулиця Неаполя (Ciro de Luca, REUTERS)
Автор: Андрій Василюк

Італія має намір запровадити черговий загальнонаціональний локдаун на великодні вихідні з 3 по 5 квітня. У країні спостерігається зростання кількості випадків коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на проект урядового указу.

З 3 по 5 квітня магазини, які не мають першочергового значення, будуть зачинені, а людям буде дозволено залишати свої будинки лише для виходу на роботу, в разі потреби для здоров'я та у випадку надзвичайних ситуацій.

Також передбачається, що новий указ, на відміну від минулого року, передбачатиме дозвіл на обмежене відвідування друзів та родичів протягом Великоднього свята - наприклад, щоб побачити літніх батьків. Документ має бути підписано пізніше сьогодні.

При цьому низка регіонів, включаючи фінансовий центр Ломбардію, з понеділка буде повністю закрита через нещодавній стрибок кількості випадків коронавірусу та госпіталізацій.

Джерело видання у Ватикані повідомило, що Папа Франциск проведе Великоднє богослужіння на дві години раніше, щоб люди могли повернутися додому вчасно до 22:00. При цьому меса відбуватиметься з обмеженою кількістю учасників.

Поряд із загальнодержавними заходами, Італія розмежовує 20 регіонів за чотирирівневою кольоровою системою, згідно з рівнем зараження. Поділ на білу, жовту, помаранчеву та червону зони переглядається щотижня.

Італія повідомила про понад 100 тисяч смертей від коронавірусу за весь час пандемії. Вона є сьомою за кількістю жертв у світі.

Раніше повідомлялося, що вибори в органи місцевої влади в південній італійській області Калабрія і безлічі міст, включаючи Рим, Мілан і Неаполь, будуть перенесені з весни на осінь через пандемію коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Коронавірус
NEWS
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації