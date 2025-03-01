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Италия выделяет на восстановление энергосектора Украины 13 млн евро, подписано соглашение

Суббота 01 марта 2025 07:36
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Италия выделяет на восстановление энергосектора Украины 13 млн евро, подписано соглашение Фото: Италия вносит 13 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины (mev.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Украинская и итальянская стороны подписали соглашение о взносе со стороны официального Рима в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 13 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Соответствующее соглашение было подписано чрезвычайным и полномочным послом Италии в Украине Карло Формозой в присутствии заместителя главы Минэнерго Украины Романа Андарака, который выразил благодарность Италии "за поддержку восстановления украинского энергосектора".

"Эта помощь позволит закупить необходимое оборудование и усилить устойчивость украинской энергосистемы в условиях, когда враг беспощадно атакует энергообъекты, а украинские энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное, чтобы украинцы имели свет и тепло в своих домах", - рассказал Андарак.

Фонд поддержки энергетики Украины

Данный Фонд был создан в апреле 2022 года по совместной инициативе главы Минэнерго Украины Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон. Он создан на базе Секретариата Энергетического Сообщества.

По данным Минэнерго, сейчас анонсированные взносы стран-партнеров в Фонд достигают более 1 миллиарда евро.

Донорами Фонда стали среди прочего, государственный и частный сектор из более 30 государств, в частности стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.

В Минэнерго обращают внимание, что Фонд стал эффективным инструментом оказания международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому "украинские энергетики имеют возможность восстанавливать энергообъекты после российских атак, осуществлять ремонты, устанавливать новые мощности".

Италия решила внести в Фонд поддержки энергетики Украины 13 млн евро (фото: mev.gov.ua)

Напомним, ранее глава Минэнерго Герман Галущенко рассказал, что Украина восстановила половину утраченной в 2024 году энергомощности. Чиновник отметил, что это удалось сделать "прежде всего через Фонд поддержки энергетики", где было аккумулировано более 1 миллиарда евро.

Также сообщалось, что прошлым летом Германия решила сделать самый большой вклад в Фонд поддержки энергетики Украины.

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