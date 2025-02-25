Галущенко заявил, что Украина восстановила половину утраченной в 2024 году энергомощности

Вследствие российских обстрелов в 2024 году Украина потеряла ГВт мощности производства электроэнергии, при этом удалось восстановить около половины такого объема.

Как передает РБК-Украина , об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на совместном заседании правительства Украины и Европейской комиссии.

По словам чиновника, из 10 ГВт "мы вернули в систему 5 ГВт", и это удалось сделать "прежде всего через Фонд поддержки энергетики", где было аккумулировано более 1 миллиарда евро.

Во время выступления на заседании украинского правительства и Еврокомиссии Галущенко рассказал, что заявок от энергокомпаний на получение помощи из Фонда уже больше, чем вышеуказанная сумма.

Как отметил глава Минэнерго, нужно еще примерно 5 миллиардов евро для того, чтобы иметь возможность "закрыть насущные потребности".

В целом, рассказал Галущенко, за три года с начала широкомасштабной военной агрессии РФ нанесла более 30 массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Чиновник отметил, что во время каждой такой атаки враг направляет удары одновременно на электростанции, подстанции, линии электропередач и газовые объекты.

Говоря о последствиях для украинской энергосистемы от российских обстрелов, глава Минэнерго обратил внимание, что кроме утраченных генерирующих мощностей также есть потери в добыче собственного газа.

Кроме того, рассказал Галущенко, российские захватчики за три года оккупировали 18 ГВт мощностей Украины.

Добавим, согласно данным презентации Минэнерго в понедельник 24 февраля, в 2023 году Украине удалось восстановить 3,2 ГВт мощностей.

Напомним, 24 февраля в Европейской Комиссии заявили, что помогут Украине в финансировании закупок газа, в том числе через Ukraine Facility.

Добавим, в январе премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине в 2025 году планируют восстановить около 3 ГВт.