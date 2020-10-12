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Італія посилює карантин через спалах коронавіруса

Понеділок 12 жовтня 2020 03:14
Італія посилює карантин через спалах коронавіруса
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Через погіршення ситуації з коронавірусом Італія готується посилити карантин. Міністр охорони здоров'я Роберто Сперанса заявив, що будуть введені нові загальнонаціональні обмеження.

Про це пише Reuters.

За словами міністра, це дозволить уникнути нової загальнонаціональної ізоляції.

У п'ятницю в Італії вперше з березня зареєстрували понад 5 тисяч нових випадків захворювання COVID-19 за один день. В суботу та неділю також було понад 5 тисяч заражених.

МОЗ запропонував заборонити приватні вечірки з участю як дітей, так і дорослих. Рим також встановить години відвідування для барів і ресторанів, щоб знизити ризики зараження людей.

Також можуть обмежити заняття спортом та інші фізичні контакти, які не дають можливості носити маску.

Нагадаємо, уряд Італії продовжив режим надзвичайного стану в країні через коронавірус.

Раніше в Італії збільшили максимальний штраф за порушення маскового режиму в громадських місцях до 1000 євро.

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