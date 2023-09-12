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Италия – Украина: "Скуадра Адзурра" потеряла звезду на 70 миллионов

Фото: Сандро Тонали на одной из тренировок национальной команды (figc.it)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Лучано Спаллетти столкнулся с кадровыми проблемами перед поединком 6-го тура квалификации к чемпионату Европы 2024 года против сборной Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sport.

Матч Италия – Украина сыграют 12 сентября. Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

Лазарет "Скуадры Адзурры" пополнил Сандро Тонали. Хавбек английского "Ньюкасла" получил мышечное повреждение и не поможет итальянцам против "сине-желтых". В первом сентябрьском матче против Северной Македонии он отыграл 88 минут.

Тонали стал пятой потерей Спаллетти в преддверии поединка против Украины. Ранее из сборной из-за травм уехали защитник Манчини и вингер Полетано. Также вне игры травмированные голкипер Проведель и защитник Спинаццола.

Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров определился с перечнем исполнителей на поединок квалификации против итальянцев. В заявку вернулся после повреждения Зубков. Не попали в список защитник Матвиенко и хавбек Пихаленок.

К слову, утром подготовили анонс поединка между Италией и Украиной в квалификации к Евро-2024.

Напомним, накануне вспомнили вехи карьеры Верховода – итальянца украинского происхождения с титулом чемпиона мира.

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