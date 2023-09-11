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Италия – Украина: прогноз на матч квалификации к Евро-2024

Милан, Понедельник 11 сентября 2023 13:00
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Италия – Украина: прогноз на матч квалификации к Евро-2024 Фото: Марко Верратти и Евгений Коноплянка предстоящий матч пропустят (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

В очередном поединке квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года национальная команда Украины встретится со сборной Италии.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Италия – Украина сыграют 12 сентября. Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin выбрала "Скуадру Адзурру" безусловным фаворитом поединка. На победу итальянцев принимают ставки со скромным коэффициентом 1,47. Вероятный успех команды Сергея Реброва оценили баллом 6,75. Даже ничья немного вероятнее – кэф 4,33.

Любители "футбольных шахмат" могут заложиться на нулевую ничью в Милане с перспективным коэффициентом 10,00. Персональные же фанаты Артема Добвика рассмотрят вариант со ставкой на то, что гол их любимца будет первым в составе сборной Украины – кэф 7,00.

Тем временем британцы из William Hill верят в итальянцев еще больше. Победа подопечных Лучано Спаллетти предложена с коэффициентом 1,50. На победу же "сине-желтых" принимают ставки с кэфом 7,50. Ничейный результат оценили схожим баллом 4,25.

Поклонники специальных ставок изучат возможность поставить на гол в свои ворота одной из команд с привлекательным коэффициентом 11,00. Ставка же на результативную ничью 2:2 увеличит выигрыш в 19 раз.

К слову, ранее сборная Украины расписала боевую ничью с Англией в отборе к Евро-2024.

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