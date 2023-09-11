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Італія – Україна: прогноз на матч кваліфікації до Євро-2024

Мілан, Понеділок 11 вересня 2023 13:00
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Італія – Україна: прогноз на матч кваліфікації до Євро-2024 Фото: Марко Верратті та Євген Коноплянка прийдешній матч пропустять (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

У черговому поєдинку кваліфікації перед чемпіонатом Європи 2024 року національна команда України зустрінеться зі збірною Італії.

Які прогнози букмекерів на матч, підкаже РБК-Україна.

Матч Італія – Україна зіграють 12 вересня. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

Австрійська контора Bwin обрала "Скуадру Адзурру" безумовним фаворитом поєдинку. На перемогу італійців приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,47. Натомість імовірний успіх команди Сергія Реброва оцінили балом 6,75. Навіть нічия трохи вірогідніша – кеф 4,33.

Любителі "футбольних шахів" можуть закластися на нульову нічию у Мілані з перспективним коефіцієнтом 10,00. Натомість персональні фанати Артема Добвика розглянуть варіант зі ставкою на те, що гол їхнього улюбленця буде першим у складі збірної України – кеф 7,00.

Тим часом британці з William Hill вірять в італійців ще більше. Перемога підопічних Лучано Спаллетті запропонована з коефіцієнтом 1,50. На звитягу ж "синьо-жовтих" приймають ставки з кефом 7,50. Нічийний підсумок оцінили схожим балом 4,25.

Шанувальники спеціальних ставок вивчать можливість поставити на гол у власні ворота однієї з команд із привабливим коефіцієнтом 11,00. Ставка ж на результативну нічию 2:2 збільшить виграш у цілих 19 разів.

До слова, раніше збірна України розписала бойову нічию з Англією у відборі до Євро-2024.

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