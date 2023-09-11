Италия – Украина: где смотреть матч квалификации к Евро-2024

Матч Италия – Украина сыграют 12 сентября. Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 18 часов. Трансляция встречи "сине-желтых" против итальянцев будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Комментаторами матча станут Владимир Кобельков и Сергей Лукьяненко.

История противостояния сборных Италии и Украины насчитывает 8 матчей. "Скуадра Адзурра" одержала 6 побед и еще два поединка закончились ничьими. Все 5 официальных встреч команд завершились победами итальянцев.