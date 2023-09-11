ua en ru
Пн, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Италия – Украина: где смотреть матч квалификации к Евро-2024

Милан, Понедельник 11 сентября 2023 11:45
UA EN RU
Италия – Украина: где смотреть матч квалификации к Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" еще никогда не побеждали итальянцев (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины в 6-м туре отборочного турнира перед чемпионатом Европы 2024 года встретится со сборной Италии.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Италия – Украина сыграют 12 сентября. Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 18 часов. Трансляция встречи "сине-желтых" против итальянцев будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Комментаторами матча станут Владимир Кобельков и Сергей Лукьяненко.

История противостояния сборных Италии и Украины насчитывает 8 матчей. "Скуадра Адзурра" одержала 6 побед и еще два поединка закончились ничьими. Все 5 официальных встреч команд завершились победами итальянцев.

К слову, ранее сборная Украины расписала боевую ничью с Англией в отборе к Евро-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Megogo Сборная Италии Сборная Украины Первый национальный (НТКУ) Чемпионат Европы
NEWS
ВСУ освободили 1,5 кв. км на южном фронте, есть продвижение в районе Работино, - Маляр
ВСУ освободили 1,5 кв. км на южном фронте, есть продвижение в районе Работино, - Маляр
DAILY
Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Курс на истощение. Сколько у России оружия и ресурсов и хватит ли их для затяжной войны