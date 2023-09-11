Италия – Украина: где смотреть матч квалификации к Евро-2024
Национальная команда Украины в 6-м туре отборочного турнира перед чемпионатом Европы 2024 года встретится со сборной Италии.
Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.
Матч Италия – Украина сыграют 12 сентября. Поединок состоится на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.
В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Тернополь" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.
Предматчевая студия там начнется в 18 часов. Трансляция встречи "сине-желтых" против итальянцев будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Комментаторами матча станут Владимир Кобельков и Сергей Лукьяненко.
История противостояния сборных Италии и Украины насчитывает 8 матчей. "Скуадра Адзурра" одержала 6 побед и еще два поединка закончились ничьими. Все 5 официальных встреч команд завершились победами итальянцев.
К слову, ранее сборная Украины расписала боевую ничью с Англией в отборе к Евро-2024.
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