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Італія – Україна: де дивитися матч кваліфікації до Євро-2024

Мілан, Понеділок 11 вересня 2023 11:45
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Італія – Україна: де дивитися матч кваліфікації до Євро-2024 Фото: "Синьо-жовті" ще ніколи не перемагали італійців (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України в 6-му турі відбіркового турніру перед чемпіонатом Європи 2024 року зустрінеться зі збірною Італії.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч Італія – Україна зіграють 12 вересня. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Джузеппе Меацца" в Мілані. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія там розпочнеться о 18-й годині. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти італійців буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Коментаторами матчу стануть Володимир Кобельков і Сергій Лук'яненко.

Історія протистоянь збірних Італії та України налічує 8 матчів. "Скуадра Адзурра" здобула 6 перемог і ще два поєдинки закінчилися нічиїми. Усі 5 офіційних зустрічей команд завершилися звитягами італійців.

До слова, раніше збірна України розписала бойову нічию з Англією у відборі до Євро-2024.

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