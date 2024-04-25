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Италия и Украина в мае подпишут соглашение о восстановлении Одессы, - глава МИД

Фото: Италия и Украина в мае подпишут соглашение о восстановлении Одессы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Италия намерена подписать трехстороннее соглашение с Украиной и ЮНЕСКО о восстановлении Одессы и Спасо-Преображенского собора, который сильно пострадал в результате российского ракетного удара в прошлом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"15 мая мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО здесь, в Риме, о реконструкции Одессы и ее собора", - сказал Таяни на сессии вопросов в нижней палате парламента.

Отмечается, что в феврале Италия и ЮНЕСКО уже подписали в Киеве соглашение о выделении 500 млн евро на восстановление крыши Спасо-Преображенского собора в Одессе.

"Как председатель "Большой семерки", мы продолжаем работать ради справедливого мира", - заявил Таяни законодателям, добавив, что поддержка энергетической системы Украины также является приоритетом для Италии во главе G7.

Удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе

В ночь с 23 на 24 июля прошлого года оккупанты нанесли ракетный удар по Спасо-Преображенскому кафедральному собору в Одессе. Из-за атаки россиян существенно повреждены крыша и стены храма, вражеская ракета попала в центральный алтарь.

Ранее Италия заявляла о готовности приобщиться к восстановлению собора. Вскоре после этого, в октябре 2023 года Италия и Украина подписали соглашение о реконструкции Спасо-Преображенского кафедрального собора

Больше о том, чем известен собор, - читайте в материале РБК-Украина.

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