Италия и Украина в мае подпишут соглашение о восстановлении Одессы, - глава МИД

"15 мая мы подпишем соглашение с Киевом и ЮНЕСКО здесь, в Риме, о реконструкции Одессы и ее собора", - сказал Таяни на сессии вопросов в нижней палате парламента.

Отмечается, что в феврале Италия и ЮНЕСКО уже подписали в Киеве соглашение о выделении 500 млн евро на восстановление крыши Спасо-Преображенского собора в Одессе.

"Как председатель "Большой семерки", мы продолжаем работать ради справедливого мира", - заявил Таяни законодателям, добавив, что поддержка энергетической системы Украины также является приоритетом для Италии во главе G7.