Италия надеется, что план Макрона по миротворцам в Украине не понадобится, - МИД страны

В частности, Таяни отреагировал на заявление вице-премьера Маттео Сальвини, который назвал идею Макрона относительно возможного развертывания европейских войск в Украине "безумием". Таяни отметил, что Макрон имеет собственную позицию, которая не совпадает с итальянской, однако это не повод для подобных высказываний.

"Я бы никогда не позволил себе так характеризовать тех, кто имеет другую точку зрения", - подчеркнул он, отметив уважение к французскому лидеру.

Глава МИД отметил, что Италия надеется на завершение войны в течение года, как и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, страна поддерживает справедливый мир, который будет учитывать интересы Украины, но не рассматривает возможности отправки своих военных.

"Наши солдаты не пойдут на фронт - ни в рамках миссии НАТО, ни в рамках европейской инициативы", - заявил Таяни.

В то же время он признал, что ситуация может измениться в случае развертывания миротворческой миссии ООН после достижения мирного соглашения.

"Это была бы интерпозиционная сила, но только после установления мира", - пояснил глава итальянской дипломатии.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмануэль Макрон выступил против "слишком хрупкого" перемирия в Украине. Он подчеркнул, что "путь к миру не может проходить через отказ от поддержки Украины".

Стоит напомнить, что СМИ появилась информация о том, что в Европе разрабатывают план отправки солдат в Украину. Согласно последним данным, европейские страны готовы выделить для такой миссии до 30 тысяч военных.