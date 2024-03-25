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Во Франции объявлен самый высокий уровень угрозы национальной безопасности

Понедельник 25 марта 2024 01:44
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Во Франции объявлен самый высокий уровень угрозы национальной безопасности Фото: Гарбриэль Атталь (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Во Франции после теракта в РФ объявлен самый высокий уровень Vigipirate – системы оповещения национальной безопасности – "чрезвычайная ситуация нападения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Франции Габриэля Атталя в соцсети X.

Он отметил, что после нападения в Красногорске под Москвой сегодня вечером в Елисейском дворце президент Эммануэль Макрон созвал Совет обороны и национальной безопасности.

"Учитывая, что Исламское Государство взяло на себя ответственность за нападение, а также угрозы нашей стране, мы решили поднять позицию Vigipirate до самого высокого уровня: экстренное нападение", - написал Атталь.

Vigipirate (акроним: бдительность и защита объектов от риска террористических атак) – это система оповещения национальной безопасности Франции. Сейчас она имеет три уровня: "бдительность", "повышенная безопасность/риск нападения", "чрезвычайная ситуация нападения".

Что известно о теракте

Вечером в пятницу, 22 марта, в городе Красногорск в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным россиян, в результате атаки погибли более 100 человек.

Российские силовики заявили, что задержали четырех человек, причастных к теракту. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы террористы хотели скрыться в Украине, где для них было подготовлено "окно".

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США подтвердили информацию о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

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