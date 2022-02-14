Італія рекомендує національним авіакомпаніям уникати польотів у небі України

Національна служба цивільної авіації Італії (ENAC) дала рекомендації на тлі ситуації навколо України. Авіаперевізникам країни рекомендували обходити український повітряний простір.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
"ENAC випустила рекомендацію всім італійським авіакомпаніям не заходити в повітряний простір над Україною", - цитує російське агентство відповідь італійського регулятора на свій запит.
Нагадаємо, світові страхові компанії попередили авіаперевізників про припинення страхування літаків у небі України з 14 лютого.
Зазначимо, у Міністерстві інфраструктури запевнили, що Україна не закриватиме свій повітряний простір.
Як повідомляло РБК-Україна, для підтримки українських авіакомпаній уряд виділив майже 17 млрд гривень, щоб гарантувати польоти над Україною.