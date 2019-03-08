Італія працює над скасуванням санкцій проти Росії, - Конте

За словами Конте, санкції шкодять італійській економіці

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что итальянское правительство работает над отменой международных санкций против Российской Федерации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время своего выступления на внешнеполитической конференции в городе Генуя в пятницу, 8 марта, Конте подчеркнул, что санкции против России, которые были введены в 2014 году должны быть отменены.

По словам итальянского премьер-министра, антироссийские санкции являются неэффективными и наносят ущерб экономике Италии.

"Мы работаем ради достижения этой цели (отмены санкций - ред.)", - добавил Конте.

Напомним, послы стран Европейского союза согласовали санкции против восьми граждан Российской Федерации, ответственных за атаку на украинские корабли в Керченском проливе. На следующей неделе будут продлены на шесть месяцев санкции против 163 человек и 44 предприятий в России.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продлил санкции против России, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине.

Кроме того, 15 февраля дипломаты Европейского союза согласовали санкции против России в связи с задержанием спецслужбами России украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе.