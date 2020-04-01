Італія продовжила карантин до 13 квітня

Задля ефективної боротьби з коронавірусом влада Італії вирішила продовжити протиепідемічні карантинні обмеження до 13 квітня. Про це повідомляє La Stampa.

Міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца прокоментував рішення уряду щодо продовження карантину в країні.

"Якщо ми поквапимося з деякими кроками, ми ризикуємо звести зусилля останніх найскладніших тижнів на нівець. Це єдиний дієвий спосіб перезапустити двигуни нашої економіки, відновити соціальний вимір нашого життя і знову завоювати наші невід'ємні свободи", - сказав міністр.

Крім того, він наголошує на важливості обмеження всіх заходів економічної діяльності та пересувань приватних осіб до 13 квітня. Сперанца додав, що дорога до перемоги над коронавірусом ще довга через відсутність вакцини.

Як повідомляється, в Італії зафіксовано 105 792 випадків зараження на коронавірус з яких 12 428 осіб померло.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський для боротьби з коронавірусом в Італії доручив відправити бригаду медиків до цієї країни.

Також раніше повідомлялося, в Італії знижуються темпи зараження.