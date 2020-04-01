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Зеленський доручив відправити бригаду медиків до Італії

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 13:29
Зеленський доручив відправити бригаду медиків до Італії
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Італія звернулася за допомогою до України

Президент України Володимир Зеленський для боротьби з коронавірусом в Італії доручив відправити бригаду медиків до цієї країни. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками селекторної наради з представниками уряду.

Зокрема, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що Італія звернулася до України з проханням допомогти з бригадами медиків. Ряд країн вже надали італійській стороні таку підтримку.

"Добре було б надати Італії бригаду з кількох наших фахівців, скажімо анестезіологів, до того, як у нас настане пік хвороби. Тоді вони повернуться з неоціненним досвідом боротьби з пандемією. Однак ми повинні забезпечити їх безпеку і найкращі умови роботи в Італії", - підкреслив Зеленський.

Крім того, Аваков також запропонував допомогти Італії, надавши спирт для медичних потреб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, в Італії знижуються темпи зараження. На сьогодні кількість хворих становить 105 тисяч 792 осіб. Померлих при цьому - 12 428 тис. чоловік.

До цього повідомлялося, що Італія продовжує карантин через коронавірус до 12 квітня.

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Новини України Володимир ЗеленськийІталіямедикиКоронавірус
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