Італія продовжила дію карантину

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про продовження дії карантинних заходів у країні, введених для запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Так, під час прес-конференції очільник італійського уряду заявив, що карантин в Італії буде продовжено до 3 травня.

"Ми продовжимо обмежувальні заходи до 3 травня, важке, але необхідне рішення, за яке я беру на себе всі політичні обов'язки", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я фіксує сповільнення поширення коронавірусу в Італії, Іспанії, Німеччині та Франції. У ВООЗ наголосили, що швидке зняття обмежень може призвести до "смертельної другої хвилі" пандемії.

Також РБК-Україна писало, що президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Італії Конте об’єднання зусиль в боротьбі з коронавірусом. Конте подякував українському президенту за гуманітарну допомогу та направлення бригади лікарів.

Додамо, що за останніми даними, в Італії жертвами коронавірусу стали понад 100 медичних працівників. При цьому заразилися коронавірусом вже 12 681 італійський медпрацівник. Більшу частину заражених складають медсестри.