Італія закликала інші країни не обмежувати пересування своїх громадян через коронавірус

Італія закликала інші держави не обмежувати пересування італійців у зв'язку зі спалахом коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте, повідомляє ANSA.

За його словами, італійці повинні відчувати себе в безпеці під час подорожей.

"Італія, завдяки своїй чудовій системі охорони здоров'я та соціальній політиці максимального захисту і строгості, може безпечно відправляти своїх громадян по всьому світу", - запевнив Конте.

Зазначимо, станом на 25 лютого, коронавірусом в Італії заразилися 272 людини: 206 в регіоні Ломбардія, 38 - Венето, 21 - в Емілія Романія, по 3 - у П'ємонті і Римі і ще по одному - в Больцано і Трентіно. Також відомо про сім смертельних випадків.

Раніше прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу COVID-19 у країні.

Також повідомлялося, що Європейський парламент закликав співробітників, які відвідували італійські регіони Ломбардія, П'ємонт, Емілія-Романья і Венето, де почалося поширення коронавірусу, а також такі країни, як Китай, Сінгапур чи Південну Корею не приходити в парламент і працювати з дому.