Италия присоединилась к Бельгии в критике плана ЕС о передаче активов РФ Украине, - Politico
Италия поддерживает Бельгию, выступая против плана ЕС по передаче Украине 210 миллиардов евро замороженных государственных активов России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Издание ссылается на внутренний документ, с которым удалось ознакомиться.
Вмешательство Рима, страны №3 в ЕС по численности населения и количеству голосов - менее чем за неделю до встречи лидеров ЕС в Брюсселе - подрывает надежды Европейской комиссии на завершение соглашения по этому плану, пишет Politico.
Комиссия настаивает на том, чтобы страны-члены ЕС достигли соглашения на саммите Европейского совета 18-19 декабря, чтобы миллиарды евро из российских резервов, хранящихся в банке Euroclear в Бельгии, могли быть высвобождены для поддержки экономики Киева, пострадавшей от войны.
"Теперь Италия пошатнула дипломатическую динамику, разработав документ вместе с Бельгией, Мальтой и Болгарией, в котором призывает Комиссию изучить альтернативные варианты использования российских активов для поддержки Украины на плаву в течение следующих лет", - пишут журналисты.
Четыре страны имеют в виду "План Б" по выпуску совместных долговых обязательств ЕС для финансирования Украины в течение следующих лет.
Однако эта идея имеет свои проблемы, отмечает издание. Критики уверены, что она усиливает большое долговое бремя Италии и Франции и требует единогласия, а это означает, что ее может ветировать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который поддерживает Кремль.
"Эти четыре страны - даже если к ним присоединятся прокремлевские Венгрия и Словакия - не смогут создать блокирующее меньшинство, но их публичная критика подрывает надежды Комиссии на достижение политического соглашения на следующей неделе", - пишет Politico.
Решение ЕС по активам России
Как сообщалось, 12 декабря страны Евросоюза приняли решение бессрочно продлить блокировку российских активов.
До этого момента страны блока должны были каждые шесть месяцев продлевать это решение. Это создавало определенные риски, поскольку в любой момент Венгрия или Словакия могли его заблокировать.
Ожидается, что 18 декабря лидеры стран Евросоюза соберутся, чтобы рассмотреть возможность предоставления Украине такого кредита. Против инициативы выступает Бельгия, она опасается исков и санкций со стороны Москвы.
Как сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, ЕС не отдаст России замороженные активы до того момента, пока страна-агрессор не выплатит Украине репарации.