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Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу

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Гельсінкі, Четвер 05 травня 2022 14:36
Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністе (flickr.com/ulkoministerio)
Автор: Валерія Поліщук

У четвер, 5 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе прийняв рішення про надання Україні додаткового військового обладнання. Рішення було прийнято після пропозиції фінського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Фінляндії.

"Для того щоб забезпечити доставку допомоги, зміст, спосіб доставки і графік надання допомоги не будуть детально розкриватися і цього разу", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що додаткова допомога Фінляндії враховує як потреби України, так і стан ресурсів Сил оборони.

"Фінляндія підтримує Україну різними способами, в тому числі військовою технікою. Україна дуже потребує подальшої допомоги. Ми збільшимо обсяг військової допомоги, яку ми відправляємо", - заявила міністр оборони Антті Кайкконен.

Напередодні Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 375 млн доларів.

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