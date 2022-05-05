Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу
У четвер, 5 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе прийняв рішення про надання Україні додаткового військового обладнання. Рішення було прийнято після пропозиції фінського уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Фінляндії.
"Для того щоб забезпечити доставку допомоги, зміст, спосіб доставки і графік надання допомоги не будуть детально розкриватися і цього разу", - йдеться в повідомленні.
У відомстві додали, що додаткова допомога Фінляндії враховує як потреби України, так і стан ресурсів Сил оборони.
"Фінляндія підтримує Україну різними способами, в тому числі військовою технікою. Україна дуже потребує подальшої допомоги. Ми збільшимо обсяг військової допомоги, яку ми відправляємо", - заявила міністр оборони Антті Кайкконен.
Напередодні Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 375 млн доларів.
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