Фінляндія направить Україні додаткову військову допомогу

У четвер, 5 травня, президент Фінляндії Саулі Нііністе прийняв рішення про надання Україні додаткового військового обладнання. Рішення було прийнято після пропозиції фінського уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Фінляндії.

"Для того щоб забезпечити доставку допомоги, зміст, спосіб доставки і графік надання допомоги не будуть детально розкриватися і цього разу", - йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що додаткова допомога Фінляндії враховує як потреби України, так і стан ресурсів Сил оборони.

"Фінляндія підтримує Україну різними способами, в тому числі військовою технікою. Україна дуже потребує подальшої допомоги. Ми збільшимо обсяг військової допомоги, яку ми відправляємо", - заявила міністр оборони Антті Кайкконен.

