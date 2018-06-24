Лідери Євросоюзу не домовилися про вирішення міграційного кризи

Учасники саміту не змогли узгодити єдину позицію з питання міграційного кризи

До початку неформального саміту лідерів країн Європейського союзу (ЄС) в Брюсселі учасники не змогли узгодити єдину позицію з питання міграційного кризи. Про це повідомляє Bloomberg.

Повідомляється, що неможливість досягти загального плану дій визнала канцлер Німеччини Ангела Меркель, після того як частина країн Євросоюзу відмовилася від участі в переговорах.

Так, Німеччина і Франція виступили з пропозицією вивести проблему розміщення мігрантів на рівень домовленостей між окремими країнами.

"Ми розуміємо, що, на жаль, не зможемо досягти спільного рішення міграційної проблеми на саміті ЄС. Тому те, що нам потрібно, це двосторонні і тристоронні угоди", - сказала Меркель перед самітом.

У свою чергу президент Франції Емманюель Макрон підтвердив стурбованість Меркель масштабом кризи.

Зазначимо, що на неформальний саміт прибули лідери 16 країн з 28 учасників ЄС. .

За даними Вloomberg, розбіжності на саміті проявилися між периферійними країнами ЄС та державами, далекими від кордонів Єврозони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни "Вишеградської четвірки" - Угорщина, Чехія, Польща і Словаччина - оголосили бойкот міні-саміту Євросоюзу в неділю в Брюсселі, під час якого заплановано обговорення міграційної політики ЕС.