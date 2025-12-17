Италия поддерживает "репарационный кредит" для Украины, но с одним условием, - Мелони

Мелони отметила, что Италия поддерживает экономическое давление на Россию, но любой инструмент поддержки Украины, по ее словам, должен базироваться на верховенстве права.

"Италия считает священным принципом, что именно Россия должна платить за восстановление страны, на которую она напала, но это должно быть сделано на прочной правовой основе. Любой инструмент поддержки Киева должен всегда соответствовать нашим ценностям и правилам, на которых основывается верховенство права", - заявила она.

Итальянский премьер убеждена, что найти решение по использованию российских активов в пользу Украины будет не просто, ведь свои возражения могут высказать и другие страны, кроме Бельгии.

"Мы считаем "близоруким" сосредоточивать внимание на единственном субъекте, обладающем замороженными активами, то есть Бельгии, когда и другие страны-партнеры имеют замороженные активы в своих финансовых системах", - отметила Мелони.

Она также считает, что Россия не готова к конструктивным переговорам, о чем свидетельствуют ее длительные атаки на украинские города.