Италия поддерживает "репарационный кредит" для Украины, но с одним условием, - Мелони

Италия поддерживает использование замороженных активов России для "репарационного кредита" Украине, однако это должно быть сделано "на прочной правовой основе".
Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджия Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.
Мелони отметила, что Италия поддерживает экономическое давление на Россию, но любой инструмент поддержки Украины, по ее словам, должен базироваться на верховенстве права.
"Италия считает священным принципом, что именно Россия должна платить за восстановление страны, на которую она напала, но это должно быть сделано на прочной правовой основе. Любой инструмент поддержки Киева должен всегда соответствовать нашим ценностям и правилам, на которых основывается верховенство права", - заявила она.
Итальянский премьер убеждена, что найти решение по использованию российских активов в пользу Украины будет не просто, ведь свои возражения могут высказать и другие страны, кроме Бельгии.
"Мы считаем "близоруким" сосредоточивать внимание на единственном субъекте, обладающем замороженными активами, то есть Бельгии, когда и другие страны-партнеры имеют замороженные активы в своих финансовых системах", - отметила Мелони.
Она также считает, что Россия не готова к конструктивным переговорам, о чем свидетельствуют ее длительные атаки на украинские города.
Напомним, что Европейская комиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит на 140 млрд евро за счет замороженных активов России
Однако Бельгия блокирует эту инициативу, поскольку на ее территории сохраняется наибольшая доля активов России.
Тем временем ЕС рассматривает "план Б" - переходный кредит за счет заимствований блока для поддержки Украины в начале 2026 года.
В то же время Германия предупредила ЕС, что отказ поддержать репарационный кредит для Украины может ухудшить кредитные рейтинги и повысить процентные ставки.
Также сообщалось, что США оказывают давление на ряд стран ЕС, чтобы блок отказался использовать замороженные активы РФ на нужды Украины. Если решение не примут, Киев может столкнуться с экономическими проблемами.