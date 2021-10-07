ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Італія скасовує обмеження по відвідувачам театрів, концертів і кіно, але є умова

Новость на русском →
Рим, Четвер 07 жовтня 2021 22:42
Італія скасовує обмеження по відвідувачам театрів, концертів і кіно, але є умова Фото: в Італії скасовують обмеження по відвідувачам театрів, кіно, концертів і музеїв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Італії з 11 жовтня скасовують обмеження щодо відвідувачів кіно, театрів, концертів і музеїв. При цьому необхідно носити маску, дотримуватися соціальну дистанцію і мати при собі COVID-сертифікат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра культури Італії Даріо Франческіні.

"Нарешті, вся культура оживає. З 11 жовтня кінотеатри, театри та концерти знову повертаються до 100% заповнюваності", - написав у Twitter міністр.

Крім того, збільшується максимальна місткість стадіонів - з 35% до 60% для закритих об'єктів, і з 50% до 75% для відкритих майданчиків.

Пом'якшуються обмеження на відвідувачів дискотек і нічних клубів - до 50% в приміщенні і 75% на відкритому повітрі.

Повністю скасовуються обмеження на число відвідувачів музеїв. У них залишаться тільки правила соціального дистанціювання.

При цьому він зазначив, що при відвідуванні закладів культури необхідно носити маску, дотримуватися соціальної дистанції і мати при собі Green Pass - сертифікат, який показує, що людина зробила хоча б одне щеплення від коронавірусу, має негативний тест або недавно вилікувався від інфекції.

Нагадаємо, в кінці вересня італійська влада заявила про готовність послабити карантинні обмеження для вакцинованих.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Карантин Коронавірус
NEWS
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
Нова справа проти Медведчука: в чому підозрюють нардепа
DAILY
Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Голова Держкосмосу Володимир Тафтай: Україна обов'язково претендуватиме на ресурси Місяця