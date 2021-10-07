Италия отменяет ограничения по посетителям театров, концертов и кино, но есть условие

В Италии с 11 октября отменяют ограничения по посетителям кино, театров, концертов и музеев. При этом необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе COVID-сертификат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры Италии Дарио Франческини .

"Наконец, вся культура оживает. С 11 октября кинотеатры, театры и концерты снова возвращаются к 100% заполняемости", - написал в Twitter министр.

Кроме того, увеличивается максимальная вместимость стадионов - с 35% до 60% для закрытых объектов, и с 50% до 75% для открытых площадок.

Смягчаются ограничения на посетителей дискотек и ночных клубов - до 50% в помещении и 75% на открытом воздухе.

Полностью отменяются ограничения на число посетителей музеев. В них останутся только правила социального дистанцирования.

При этом он отметил, что при посещении учреждений культуры необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию и иметь при себе Green Pass - сертификат, который показывает, что человек сделал хотя бы одну прививку от коронавируса, имеет отрицательный тест или недавно вылечился от инфекции.