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Італія оголосила загальнонаціональний карантин на свята

Автор: Анастасия Рокитна

З 24 грудня по 6 січня в Італії вводиться загальнонаціональний карантин. Про таке рішення 18 грудня оголосив прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте.

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Про це повідомляє La Repubblica.

В цей час будуть закриті бари, ресторани і магазини (крім продуктових). Протягом чотирьох робочих днів (28, 29, 30 грудня та 4 січня) дозволені поїздки між невеликими містами на відстань до 30 км.

Наголошується, що такі заходи дозволять захистити країну від третьої хвилі коронавірусу.

Нагадаємо, за підсумками 2020 року в Італії можуть зафіксувати понад 700 тисяч смертей. Це найвищий показник з часів Другої світової війни.

Раніше повідомлялося, що Італія може посилити карантин на новорічні свята. Зокрема, комендантську годину може бути продовжено, а магазини, бари та ресторани на вихідні та у святкові дні будуть залишатися закритими.

Також повідомлялося, що в Італії заборонили переміщення між регіонами на Різдво.

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