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Італія може посилити карантин на новорічні свята

Понеділок 14 грудня 2020 13:36
Італія може посилити карантин на новорічні свята
Фото: чоловік у масці (flickr.com)
Автор: Андрій Козловський

Уряд Італії розглядає можливість посилення загальнонаціонального карантину під час різдвяних та новорічних свят. Рішення очікується після зустрічі в понеділок між прем'єр-міністром Джузеппе Конте, міністрами та науковим комітетом.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, у зв’язку з побоюваннями з приводу можливого стрибка заражень італійський уряд може прийняти рішення про введення в країні правил карантину "червоної зони" з 24 грудня до принаймні 2 січня.

Це означає, що комендантська година може бути подовжена, а магазини, бари та ресторани на вихідні та у святкові дні залишатимуться закритими.

Зазначається, що після пом'якшення обмежень, введених минулого місяця, у неділю натовпи покупців зібралися у центрі багатьох міст. У суботу Італія перевершила Велику Британію за кількістю померлих від коронавірусу в Європі.

Нагадаємо, раніше уряд Італії заборонив переміщатися між регіонами країни на різдвяні свята.

Також РБК-Україна писало, що міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца під час виступу в парламенті заявив, що на початку наступного року в країні почнеться масова програма вакцинації від коронавірусу.

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