RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Италия в ближайшее время утвердит новый пакет помощи для Украины, - глава Минобороны

Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Италия в ближайшее время одобрит новый пакет военной помощи для Украины.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Standart.

"В ближайшие недели мы утвердим новый пакет помощи для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от России", - сказал Крозетто в парламенте.

Он отметил, что Италия всегда поддерживала Киев и поставляла оборонительное оружие.

В то же время Кросетто повторил, что исключает возможность отправки итальянских солдат в Украину.

"Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", - заявил министр. 

Помощь Украине от Италии

Италия оказывает значительную поддержку Украине с начала российского вторжения в 2022 году. В результате Рим поставил Киеву различные виды оружия, включая зенитные ракеты, противотанковые ракеты, пулеметы, минометы и бронетехнику.

В конце февраля этого года Италия и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности, предусматривающее оказание "экономической, дипломатической и военной помощи".

Помимо этого итальянское издание La Repubblica сообщало, что власти Италии планируют в июне утвердить девятый пакет помощи Украине, в который, среди прочего, будет включена система SAMP/T.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИталияПомощь УкраинеВойна России против УкраиныВойна в Украине