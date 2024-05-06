Италия в ближайшее время утвердит новый пакет помощи для Украины, - глава Минобороны

"В ближайшие недели мы утвердим новый пакет помощи для Украины, чтобы она могла продолжать защищаться от России", - сказал Крозетто в парламенте.

Он отметил, что Италия всегда поддерживала Киев и поставляла оборонительное оружие.

В то же время Кросетто повторил, что исключает возможность отправки итальянских солдат в Украину.

"Мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт", - заявил министр.