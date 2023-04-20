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Италия направила разведывательный самолет к побережью Черного моря

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Четверг 20 апреля 2023 18:14
Италия направила разведывательный самолет к побережью Черного моря Иллюстративное фото: Италия направила разведывательный самолет к побережью Черного моря (flickr by Picture Joe)
Автор: Иван Носальский

Разведывательный самолет Италии приблизился к побережью Черного моря. Он находится в воздушном пространстве Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.

Исходя из данных сервиса, можно сделать вывод, что самолет Gulfstream G550 AEW патрулирует черноморское побережье Румынии.

Италия направила разведывательный самолет к побережью Черного моряФото: карта полета разведывательного самолета Италии (нажмите, чтобы увеличить)

При этом воздушное судно не заходит в воздушное пространство над акваторией Черного моря.

Напомним, ранее стало известно, что в конце марта над Черным морем зафиксировали разведывательный самолет Boeing RC-135.

Также мы писали, что россияне 14 марта сбили американский дрон MQ-9 Reaper, который проводил разведку над Черным морем.

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