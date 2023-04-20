Италия направила разведывательный самолет к побережью Черного моря
Разведывательный самолет Италии приблизился к побережью Черного моря. Он находится в воздушном пространстве Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar24.
Исходя из данных сервиса, можно сделать вывод, что самолет Gulfstream G550 AEW патрулирует черноморское побережье Румынии.
Фото: карта полета разведывательного самолета Италии (нажмите, чтобы увеличить)
При этом воздушное судно не заходит в воздушное пространство над акваторией Черного моря.
Напомним, ранее стало известно, что в конце марта над Черным морем зафиксировали разведывательный самолет Boeing RC-135.
Также мы писали, что россияне 14 марта сбили американский дрон MQ-9 Reaper, который проводил разведку над Черным морем.
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