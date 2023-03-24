Над Черным морем зафиксировали разведывательный самолет и истребители Британии

Сегодня, 24 марта, Британия направила в район Черного моря свой разведывательный самолет Boeing RC-135.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Flightradar .

По данным сервиса, при помощи которого можно отслеживать местоположение воздушных судов, сейчас британский самолет находится в западной части Черного моря.

Фото: британский разведывательный самолет над Черным морем (нажмите, чтобы увеличить)

При этом его сопровождают два британских истребителя Eurofighter Typhoon.

Официальные представители Британии пока никак не комментировали происходящее.