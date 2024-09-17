Италия отправит Украине вторую батарею SAMP/T до конца сентября, - Минобороны
Украина получит второй зенитно-ракетный комплекс SAMP/T от Италии до конца сентября.
Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.
На европейской конференции по производству средств противовоздушной обороны Крозетто сообщил, что "до конца месяца новый зенитный комплекс SAMP/T будет доставлен в Украину".
"Мы знаем, сколько стоит каждая минута задержки", - подчеркнул итальянский министр.
Помощь Украине от Италии
На сегодняшний день Италия предоставила Украине девять пакетов военной помощи, включая зенитные ракеты, артиллерийские орудия, бронетехнику и боеприпасы.
Также Италия передавала Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T.
А вчера, 16 сентября, министр иностранных дел страны Антонио Таяни сообщил, что Италия направит Украине вторую батарею ПВО SAMP/T для защиты населения.
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