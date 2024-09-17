Италия отправит Украине вторую батарею SAMP/T до конца сентября, - Минобороны

Украина получит второй зенитно-ракетный комплекс SAMP/T от Италии до конца сентября.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News .

На европейской конференции по производству средств противовоздушной обороны Крозетто сообщил, что "до конца месяца новый зенитный комплекс SAMP/T будет доставлен в Украину".

"Мы знаем, сколько стоит каждая минута задержки", - подчеркнул итальянский министр.