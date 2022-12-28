Италия может усилить ограничения на въезд из Китая из-за потока COVID-больных

Правительство Италии может усилить ограничения на въезд из Китая в случае обнаружения нового штамма коронавируса у прибывших из КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Органы здравоохранения Италии начнут тестировать всех прибывших из Китая на COVID-19 после того, как у почти половины пассажиров двух рейсов в Милан обнаружили вирус. Медики уже начали исследовать миланские тесты, чтобы проследить, есть ли новые штаммы.

Правительство рассматривает возможность ввести более строгие ограничения на поездки из Китая в случае выявления нового штамма коронавируса. Чиновники намерены обсудить эту ситуацию сегодня, 28 декабря, когда министр здравоохранения Орацио Скиллачи сможет предоставить информацию о результатах исследования.