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Италия может усилить ограничения на въезд из Китая из-за потока COVID-больных

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Италия, Среда 28 декабря 2022 20:42
Италия может усилить ограничения на въезд из Китая из-за потока COVID-больных Фото: Италия может усилить ограничения на въезд из Китая из-за потока COVID-больных (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Правительство Италии может усилить ограничения на въезд из Китая в случае обнаружения нового штамма коронавируса у прибывших из КНР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Органы здравоохранения Италии начнут тестировать всех прибывших из Китая на COVID-19 после того, как у почти половины пассажиров двух рейсов в Милан обнаружили вирус. Медики уже начали исследовать миланские тесты, чтобы проследить, есть ли новые штаммы.

Правительство рассматривает возможность ввести более строгие ограничения на поездки из Китая в случае выявления нового штамма коронавируса. Чиновники намерены обсудить эту ситуацию сегодня, 28 декабря, когда министр здравоохранения Орацио Скиллачи сможет предоставить информацию о результатах исследования.

Как сообщает Минздрав, большинство зараженных - не выявляли симптомов. Однако местные СМИ сообщили, что среди чиновников здравоохранения растет обеспокоенность появляющимися в Китае новыми вариантами COVID.

Напомним, национальная система здравоохранения в Китае оказалась под давлением кризиса, вызванного последней волной заболеваемости COVID-19.

Ранее мы писали, что после снятия "ковидных ограничений" в провинции Чжэцзян на востоке Китая каждый день фиксируется около миллиона новых случаев заражения COVID-19. По прогнозам, в ближайшие дни показатель может удвоиться.

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